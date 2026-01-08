В Сочи прогнозируют смерч, грозу и сильный снегопад

В Сочи и на ФТ «Сириус» с вечера 8 января до 9 января ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

На курорте прогнозируются ливни с грозами, порывы ветра могут достигать 20 м/с. На побережье и в предгорных зонах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, а также сильные снегопады в горных районах. Водный режим в реках Сочи может ухудшиться, в связи с чем введен паводочный режим.

В предгорной зоне увеличивается вероятность схода селей. На участке между Магри и Веселым возможны смерчи. Спасатели говорят о необходимости следить за обстановкой, оставаться дома и контролировать работу отопительных и осветительных систем. Также рекомендуется уложить ценные вещи во влагонепроницаемую ткань, а покидая жилье, взять с собой документы, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды и необходимые лекарства.

Маргарита Синкевич