МИД Китая: захват США судна «Маринера» нарушает международное право

Захват США танкера «Маринера» в Атлантическом океане серьезно нарушает международное право. Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге.

Представитель МИД Китая Мао Нин

Фото: Andy Wong / AP Представитель МИД Китая Мао Нин

«Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН»,— сказала госпожа Нин (цитата по «РИА Новости»).

Танкер «Маринера» был задержан 7 января. Европейское командование ВС США обвинило судно в нарушении американских санкций. Как сообщал Reuters, речь идет о танкере, который раньше назывался Bella 1. Судно попало под санкции США в 2024 году как участник «российского теневого флота». Минтранс России назвал захват танкера нарушением конвенции ООН.