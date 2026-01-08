На Кубани обломки сбитого беспилотника повредили частный дом

Обломки украинского беспилотника упали на частный дом в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района Краснодарского края. Осколками повредило крышу здания и навес. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным службы, никто не пострадал. В зоне падения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», над Краснодарским краем 11 БПЛА уничтожили ночью и столько же утром 8 января.

Маргарита Синкевич