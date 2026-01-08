В Сальске несовершеннолетний мотоциклист пострадал в столкновении с Lada Priora

В Сальске накануне ночью, 7 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Происшествие случилось около 21:55 на улице Севастопольской рядом с домом 106. Предварительно, 29-летний водитель Lada Priora при повороте налево нарушил правила дорожной разметки и столкнулся с кроссовым мотоциклом BNK 300 без госномера. За рулем мотоцикла находился 14-летний подросток. В результате аварии несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Константин Соловьев