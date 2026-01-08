Аэропорт Сочи утром 8 января возобновил работу
Аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ограничения в ночь на 8 января вводились в связи с режимом беспилотной опасности в Краснодарском крае. За это время на запасной аэродром отправили один самолет.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— написал Артем Кореняко.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», над Краснодарским краем и Республикой Крым в ночь с 7 на 8 января сбили 25 БПЛА. Еще 25 перехватили и ликвидировали над акваторией Азовского и Черного морей.