Аэропорт Сочи утром 8 января возобновил работу

Аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения в ночь на 8 января вводились в связи с режимом беспилотной опасности в Краснодарском крае. За это время на запасной аэродром отправили один самолет.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— написал Артем Кореняко.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», над Краснодарским краем и Республикой Крым в ночь с 7 на 8 января сбили 25 БПЛА. Еще 25 перехватили и ликвидировали над акваторией Азовского и Черного морей.

Маргарита Синкевич