БПЛА уничтожили над Таганрогом и пятью районами Ростовской области

Над Ростовской областью средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в Таганроге, Неклиновском, Азовском, Чертковском, Тацинском и Кашарском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по данным Минобороны, над регионом прошедшей ночью сбили шесть БПЛА. Уточняется, что никто из людей не пострадал. Кроме того, обошлось без последствий на земле.

Константин Соловьев

