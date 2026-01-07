На Дону средний срок потребительского кредита составил 2,3 года

В ноябре 2025 года в Ростовской области средний срок потребкредита составил 2,3 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Показатель за месяц вырос на 4,1% — в октябре он составлял 2,2 года.

В бюро отмечают, что в целом в России после роста данного показателя в апреле-августе 2025 года, в последние три месяца средний срок потребкредита существенно снизился, стабилизировавшись в октябре-ноябре.

Мария Иванова