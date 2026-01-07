Великобритания помогла США в захвате российского танкера «Маринера»

Великобритания оказала США поддержку во время задержания российского танкера «Маринера» в Северной Атлантике. В операции был задействован британский танкер Tideforce, а королевские военно-воздушные силы обеспечивали наблюдение с воздуха по просьбе американской стороны. Об этом сообщило Минобороны Британии.

«Этот корабль ("Маринера".— "Ъ") с печально известной историей является частью российско-иранской оси обхода санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины»,— заявил министр обороны Великобритании Джон Хили (цитата по The Guardian). Поддержка была оказана «в полном соответствии с международным правом», подчеркнули в британском Минобороны.

Танкер «Маринера» был задержан днем 7 января. Европейское командование ВС США обвинило его в нарушении американских санкций. По информации Reuters, речь идет о судне, которое раньше называлось Bella 1. Танкер попал под санкции США в 2024 году как участник «российского теневого флота». Минтранс России назвал захват танкера нарушением конвенции ООН.