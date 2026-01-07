Водителей Ростовской области предупредили о сильном тумане

В Ростовской области из-за тумана значительно снижена видимость на автомобильных дорогах, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Сотрудники ведомства призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными. Водителям напоминают, что при тумане лучше снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и избегать обгонов. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы и переходить проезжую часть только в установленных местах.

Мария Иванова