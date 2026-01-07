ХК «Сочи» проиграл московскому «Динамо»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду уступил московскому «Динамо» в матче 40-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

К этой встрече «леопарды» подошли с серией из трех побед. Всего два дня назад сочинцы переиграли москвичей со счетом 2:0. Повторный поединок прошел по-другому сценарию. Шесть минут потребовалось гостям, чтобы открыть счет благодаря защитнику Магомеду Шараканову. В концовке первого периода «черноморцы» играли в большинстве, но не смогли воспользоваться численным преимуществом.

Однако на 38-й минуте «Сочи» подвела дисциплина, двухминутный штраф получил Николай Поляков. В одной из атак канадский нападающий Максим Комтуа удвоил преимущество «Динамо». На 45-й минуте вновь в большинстве москвичи увеличили разницу усилиями Антона Слепышева. В оставшееся время южане не смогли отличиться и вернуть интригу в матч. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 0:3.

После 40 матчей «Сочи» имеет в активе 32 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 9-го января на своем льду встретятся против тольяттинской «Лады». Будущий соперник с 26 баллами идет на 11-м месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев