На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди стоит 271 автомобиль

Со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр на Крымском мосту находится 271 транспортное средство. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Более 270 автомобилей встали в очередь на момент 15:00 7 января. Еще в 14:00 в очереди на ручной досмотр находились 152 транспортных средства.

По информации официального Telegram-канала, передающего информацию о ситуации на Крымском мосту, время ожидания ручного досмотра составляет около часа.

София Моисеенко