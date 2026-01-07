Электроснабжение восстановили в 86 домах Апшеронского района
К утру 7 января подачу электричества восстановили еще в 86 домах Отдаленного и Черниговского сельских поселениях Апшеронского района Кубани. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Работы по восстановлению проводятся в круглосуточном режиме, как подчеркнули в оперштабе. В ремонте сетей электроснабжения задействованы 13 бригад, состоящих из 65 человек и 13 единиц техники.
Без электричества в муниципалитете остаются порядка 90 домов. В них, по подсчетам оперативного штаба, проживают менее 300 человек. Восстановительные мероприятия продолжаются.