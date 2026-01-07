Под Краснодаром задержали мужчину, избившего девушек на улице Красноармейской

Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали мужчину, напавшего на двух девушек на улице Красноармейской в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках расследования уголовного дела по статье о хулиганстве в поселке Яблоновском задержали 29-летнего мужчину, причастного к избиению девушек в Краснодаре. Согласно материалам следствия, житель республики Адыгея нанес незнакомкам множественные удары ногами и руками по различным частям тела, после чего скрылся с места происшествия.

Фигуранту уголовного дела предъявили обвинение. В СУ СКР Кубани пояснили, что следствие планирует ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

По уголовному делу проводят следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

София Моисеенко