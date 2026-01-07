Подачу холодной воды в Ростове возобновят вечером 7 января

В Ростове в домах на 11 улицах нет холодной воды. Ориентировочно, ее подача будет восстановлена до 17:00 7 января. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Воды нет в границах ул. Зеленодольская - ул. Слепнева - ул. Чкалова - ул. Коккинаки Водопьянова - ул. Димитрова - ул. Леваневского - ул. Коллективная - ул. Руставели; ул. Губаревича от пер. Селикатного до Скачкова; пер. Туристский, Рабфаковский.

Как сказано в сообщении, в эти праздничные дни аварийные бригады Ростовводоканала дежурят в усиленном режиме.

Мария Иванова