Алексей Богодистов: рождественские службы в Геленджике посетили 1800 человек

Рождественские богослужения в храмах Геленджика посетили около 1,8 тыс. человек, о чем заявил глава курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

«Вечерние и ночные Рождественские богослужения в храмах Геленджика прошли спокойно, без происшествий»,— сообщил мэр Геленджика.

По словам Алексея Богодистова, безопасность граждан и общественный порядок был обеспечен в полном объеме при содействии экстренных служб, правоохранительных органов и представителей казачества.

София Моисеенко