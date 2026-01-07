Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Алексей Богодистов: рождественские службы в Геленджике посетили 1800 человек

Рождественские богослужения в храмах Геленджика посетили около 1,8 тыс. человек, о чем заявил глава курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Вечерние и ночные Рождественские богослужения в храмах Геленджика прошли спокойно, без происшествий»,— сообщил мэр Геленджика.

По словам Алексея Богодистова, безопасность граждан и общественный порядок был обеспечен в полном объеме при содействии экстренных служб, правоохранительных органов и представителей казачества.

София Моисеенко

