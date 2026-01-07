Рождественские богослужения прошли в 21 храме Новороссийска
В рождественскую ночь в Новороссийске прошли торжественные богослужения в 21 храме. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале, поздравляя жителей с Рождеством Христовым.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Желаю всем новороссийцам, чтобы Рождество Христово стало началом нового и светлого этапа в жизни. Пусть весь год будет наполнен семейным благополучием, счастьем и любовью!»,— пишет Андрей Кравченко.
По словам мэра Новороссийска, в ночь Рождества служения посетили тысячи прихожан.