За сутки на горнолыжных курортах Сочи 27 человек получили травмы

За сутки с 5 по 6 января на горнолыжных курортах Сочи травмы зафиксировали у 27 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

По словам Евгения Филиппова, с 18:00 5 января до 18:00 6 января в медицинские организации Сочи обратился 31 человек, среди общего количества оказалось восемь детей. По поводу травм врачей посетили 27 пациентов, 14 человек были эвакуированы в лечебные учреждения.

«Дежурство бригад скорой медицинской помощи продолжается ежедневно»,— подчеркнул министр здравоохранения Кубани.

Отдыхающих призвали соблюдать меры безопасности на склонах.

София Моисеенко