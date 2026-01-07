В главном храме Ростова прошло Рождественское богослужение

В ночь с 6 на 7 января в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону состоялась Рождественская служба. Ее провел митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, сообщается на сайте ростовской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На богослужении присутствовали чиновники, военные, казаки и представители силовых органов. Службу посетил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, об этом он рассказал в своем Telegram-канале. «Пусть Рождество принесет в каждый дом надежду, внутреннюю уверенность и желание делать мир вокруг чуть теплее и справедливее»,— пожелал он жителям региона.

Мария Иванова