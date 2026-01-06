Наставник «Локомотива» прокомментировал поражение от «Металлурга»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли причиной поражения в Магнитогорске назвал неверные решения в своей зоне в заключительном периоде. Об этом наставник сказал после матча в ходе пресс-конференции.

Фото: ХК «Локомотив»

В выездном матче 6 января против «Металлурга» в первом периоде ярославцы забили два гола, во втором — пропустили один, в третьем — пропустили три и забили два. Победителя выявил овертайм, но Хартли назвал тяжелым третий игровой отрезок.

«У обеих команд были моменты и были ошибки. Когда мы говорим, что хоккей —это игра ошибок, у нас был классический пример в третьем периоде. Они набирали обороты. Мы смогли отыграть гол в основное время, но затем в овертайме у нас были моменты, но лучший шанс был у соперника, и он им воспользовался»,— сказал Хартли.

По словам наставника ярославской команды, в третьем периоде было принято несколько неверных решений в своей зоне, результатом которых стали «дорогостоящие потери».

«Они очень сильно давят. Это очень быстрый хоккейный клуб. Мы могли бы действовать быстрее. У них очень сбалансированная атака, поэтому они могут навредить вам многими способами»,— пояснил главный тренер.

8 января «Локомотив» сыграет с «Сибирью» в Новосибирске.

По данным на вечер 6 января, «Локомотив» занимает первое место на Западе и второе в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ. На первом — «Металлург».

Алла Чижова