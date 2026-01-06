Главные новости за 6 января. Ростов-на-Дону и область

Время отправления поезда № 20 «Тихий Дон» Москва — Ростов-на-Дону откладывается почти на четыре часа из-за инфраструктурной аварии на железнодорожных путях в Воронежской области. Сбой в графике движения поездов, следовавших на юг и Северный Кавказ, произошел после повреждения на перегоне Евдаково — Сагуны, которое вызвало отключение напряжения в контактной сети Воронежской области.

В 2025 году 40 компаний из Ростовской области получили государственное софинансирование на регистрацию собственных торговых марок. Более половины из них намерены войти в публичный реестр производителей товаров местных брендов, который уже объединяет 146 предприятий региона.

Средняя стоимость туристических поездок из Ростовской области в страны Средней Азии в ноябре 2025 года составила 67,3 тыс. руб. на человека, что на 13% меньше год к году. В ноябре 2024 года средняя стоимость поездки одного человека из Ростовской области в страны Средней Азии составила 77,5 тыс. руб.

В 2025 году в Ростовской области с помощью системы «Безопасный город» выявлено более 100 очагов несанкционированной торговли. В целом в 2025 году на территории региона специалисты ведомства провели 43 рейда, за время которых составлено 519 административных протоколов и оштрафовано 286 физических лиц.

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону при продолжении реконструкции на участке Особенная — Сосновая и строительства развязки на Особенной — Вавилова — Королева власти города изымут участок и снесут два строения на нем: жилой дом площадью 73,2 кв. м и баня площадью 13,3 кв. м.

В Ростове-на-Дону из-за переноса сроков ремонта на канализационной сети продлены ограничения движения транспорта в центре города. Они будут действовать с 12 по 23 января 2026 года в районе строения №1 Б по ул. Красноармейской.