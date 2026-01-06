Краснодар лидирует среди городов России по непроданным новостройкам в 2025 году

Краснодар возглавил антирейтинг городов-миллионников по доле нераспроданного жилья в новостройках, которые должны быть сданы до конца 2025 года,— показатель составил 61%, что на 26 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Такие данные привело аналитическое агентство «Движение.ру».

Второе место в антирейтинге занял Красноярск с долей непроданного жилья 48% (рост на 13 процентных пунктов). Замыкает тройку лидеров Самара — 47% (+14 процентных пунктов).

Наилучшие результаты по продажам показали застройщики Екатеринбурга (20% непроданного жилья), Москвы (19%) и Нижнего Новгорода (18%).

По всей России девелоперы не смогли реализовать 5,6 млн кв. м жилья, что составляет 37% от общего объема недвижимости со сдачей в 2025 году (15,2 млн кв. м). Это является историческим рекордом: в 2020 году показатель равнялся 18%, в 2024-м — 33%.

Эксперты подчеркивают, что большой объем нереализованных квадратных метров создает значительную нагрузку для строительных компаний. После ввода домов в эксплуатацию они уже не смогут продать эти лоты по льготным ипотечным программам из-за ожидаемого ужесточения условий, а рыночные ставки остаются высокими. Однако подобная ситуация может быть выгодна покупателям, которые в конце строительного цикла могут рассчитывать на более привлекательные условия сделки.

Ранее сообщалось, что объем введенного на первичный рынок жилья в Краснодаре в 2025 году составил 2,6 млн кв. м (свыше 51 тыс. лотов). По данному показателю город занял второе место в России.

Анна Гречко