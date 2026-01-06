Дожди наполнили самый высокий водопад Крыма

Самый высокий водопад Крыма Учан-Су над Ялтой набрал силу благодаря потеплению, снеготаянию и дождям, которые принёс Балканский циклон. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гидрометцентр полуострова и организацию «Заповедный Крым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Балканский циклон 3 января принес на полуостров потепление, сильный ветер и обильные осадки. Температура воздуха в понедельник днем достигала 14 градусов, ночью — до +8 градусов. Среднесуточная температура превысила многолетнюю норму на 8 градусов.

«Водопад Учан-Су набрал силу в связи с выпадением осадков (дождь) в горах. Кроме того, потепление вызвало снеготаяние, что привело к наполнению реки Учан-Су, берущей начало на плато»,— заявили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

По данным гидрометцентра, на метеостанции Ай-Петри за прошедшие сутки выпало 13 мм осадков. Больше дождей зафиксировано в районе массива Чатыр-Даг — на метеостанции Ангарского перевала выпало 40 мм осадков.

Водопад образован рекой Учан-Су, которая берет начало под кромкой Ай-Петринской яйлы и течет вниз с большим уклоном. Абсолютная высота водопада официально зафиксирована на уровне 114 м. В начале весны или после сильных дождей Учан-Су наиболее полноводный. В холодные зимы водопад замерзает, образуя ледяные формы.

Более мощным водопад был четыре года назад — в июне 2021 года после паводка, приведшего к затоплению Ялты.

Анна Гречко