Волонтеры спасли и переправили в Анапу двух лебедей из Саратовской области

В Анапу утром 5 января доставили двух лебедей, которые не смогли самостоятельно улететь на зимовку из Балаково. Птиц, находившихся под угрозой гибели из-за морозов, передали в специализированный центр для профессионального ухода, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / priv_rzd_official Фото: t.me / priv_rzd_official

У одной из птиц диагностирована врожденная патология «ангельские крылья», из-за которой она лишена способности летать. Второй лебедь не покинул водоем вовремя по невыясненным причинам. Пернатых транспортировали в вагоне с услугой перевозки животных поездом № 211 «Красноярск — Анапа». Сотрудники поездной бригады обеспечивали необходимый уход за пассажирами на протяжении всего пути до курорта, ставшего для лебедей новым постоянным местом обитания.

Специализированные центры Анапы и Новороссийска ежегодно принимают на реабилитацию пернатых из разных регионов России. Экологи напоминают, что одной из причин нарушения миграционного цикла лебедей становится их подкормка людьми в летний период, из-за чего птицы привыкают к кормовой базе и отказываются от сезонных перелетов.

Анна Гречко