В кубанских школах за год обновили 425 профильных кабинетов

В Краснодарском крае за 2025 год модернизировали 425 профильных кабинетов в школах. Об этом сообщила министр образования и науки региона Елена Воробьева, рассказывая о ходе регионального проекта «Все лучшее детям» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: Администрация Краснодарского края

«В прошлом году школы края при поддержке федерального бюджета оснастили оборудованием в кабинетах по предметам "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд (Технология)". Современные инструменты и тренажеры помогают школьникам осваивать важные и полезные навыки, повышают общую эффективность образовательного процесса»,— отметила Елена Воробьева.

Все образовательные учреждения региона работают по единым федеральным программам указанных дисциплин. Учебные помещения оснащены средствами обучения и воспитания в соответствии с современными стандартами.

Модернизация материально-технической базы школ при поддержке федерального бюджета продолжится и в 2026 году. Планируется обновить и оснастить учебные кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства, чтобы больше детей могли учиться на современной технике и применять полученные знания на практике.

Анна Гречко