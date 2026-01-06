Более 23 тысяч осетровых выпустили в водоемы Кубани в 2025 году

Государственное учреждение «Кубаньбиоресурсы» выпустило в водоемы Краснодарского края 23 884 разновозрастные особи краснокнижных осетровых рыб. Показатели воспроизводства осетровых пород в Азово-Черноморском бассейне увеличились почти в два раза по сравнению с 2024 годом, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Помимо осетровых, в водоемы региона отправили 30 тыс. двухдневных личинок шипа. Также за год в кубанские реки выпустили более 48,6 тыс. мальков черноморского лосося.

В 2026 году планируют увеличить масштабы программы и выпустить в водоемы Кубани 100 тыс. черноморских лососей,

Анна Гречко