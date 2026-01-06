Полиция Краснодара проверит информацию об избиении девушек на Красноармейской

Утром 6 января в правоохранительные органы Краснодара поступило заявление от двух местных жительниц о нападении. По словам пострадавших, неизвестный мужчина нанес им телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент получил огласку после публикации видеозаписи в социальных сетях. На кадрах зафиксировано, как мужчина наносит удар кулаком в лицо одной из девушек, от которого она падает на землю, после чего нападавший продолжает избиение и таскает пострадавшую за волосы.

Под удар также попали прохожие, пытавшиеся помочь девушке. Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего.

Анна Гречко