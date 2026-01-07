Кубань прирастает заводами
Промышленные инвестпроекты 2025 года в Краснодарском крае
Объем поддержки промышленного комплекса Краснодарского края в минувшем году достиг 2,8 млрд руб. Несмотря на период охлаждения экономики и замедление темпов развития, регион продолжил прирастать предприятиями. В Краснодарском крае начали выпускать продукцию, которая ранее в регионе не производилась. В ближайшие три года в Краснодаре планируется запустить производство продукции для космической деятельности. О главных промпроектах 2025 года — в обзоре «Ъ-Кубань».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Для Краснодарского края, как и для экономики всей страны, 2025 год был непростым. «Мы наблюдаем замедление роста ряда ключевых показателей. Этот период называют “охлаждением” после бурного восстановления в 2023–2024 годах. Тогда в крае отмечались рекордный прирост валового регионального продукта выше внутреннего валового, рекордные инвестиции, промышленный скачок и расцвет малого и среднего бизнеса. После такого рывка пошло более сдержанное развитие»,— рассказывал в декабрьском интервью губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
И. о. министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько пояснял, что темп роста некоторых отраслей обрабатывающих производств замедлился по нескольким причинам. «Это и влияние высокой ключевой ставки Центробанка, повлекшей удорожание кредитов российских банков, в том числе на пополнение оборотных средств, и не только для наших производств, но и строительных организаций, предприятий агропромышленного комплекса. Как следствие, охлаждение спроса на продукцию одних из самых емких отраслей промышленности края — строительные материалы, металлопрокат, сельхозтехнику и оборудование. Это и перераспределение экспорта в связи с санкционным давлением на нашу страну. Предприятия еще только осваивают новые рынки сбыта, для этого нужно время»,— отмечал господин Хмелько.
Несмотря на сложности, по словам Вениамина Кондратьева, ожидается, что рост промышленности региона по итогу году составит 101%. Его обеспечивают нефтепереработка, производство лекарственных средств, машин и оборудования, электроэнергетика. Также положительная динамика отмечена в отраслях легкой промышленности.
По данным министерства промышленной политики Краснодарского края, в 2025 году объем поддержки промышленного комплекса региона достиг 2,8 млрд руб. Регион продолжает прирастать промпроизводствами. В ведомстве «Ъ-Кубань» рассказали о проектах, реализация которых завершена в 2025 году, а также о том, какие инвестсоглашения в прошедшем году заключили.
Топ-5 промышленных инвестпроектов, реализация которых завершилась в 2025 году
Объем инвестиций в реконструкцию носочной фабрики с расширением производственных мощностей для выпуска импортозамещающей продукции составил 295,1 млн руб. Предприятие расположено в Белореченском районе. Проект реализовывали четыре года. Создано восемь новых рабочих мест. «Теперь на заводе выпускают специализированную нить для чулочно-носочных изделий»,— рассказал «Ъ-Кубань» первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась. Он также отмечал, что за последние три года в Краснодарском крае запустили десять импортозамещающих промышленных производств.
В поселки Ильском Северского района построили завод по производству диоксида кремния. В создание предприятия инвестировали 152,1 млн руб. Количество рабочих мест — 63.
«Мы выращиваем 70% отечественного риса, и вопрос переработки отходов сельхозпроизводства для нас очень актуален. В лучшем случае их используют как удобрение, но чаще просто сжигают. Теперь решение есть — рисовая лузга становится компонентом для диоксида кремния, который раньше был импортным»,— отмечал во время посещения предприятия губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Фото: пресс-служба администрации краснодарского края
Завод в поселке Ильском, который выпускает диоксид кремния из рисовой лузги, построили в рамках госпрограммы развития краевой промышленности — профинансировали до 30% затрат на создание импортозамещающего производства.
«Такое производство первое в России — предмет гордости для Краснодарского края. Завод — результат совместной деятельности науки, бизнеса и власти. Господдержка помогает бизнесу, он взаимодействует с наукой и вкладывает в развитие края и страны. В специально созданных условиях из рисовой лузги получается экономически востребованная продукция. Наше главное условие как курортного региона — экологичность. Здесь не только высокотехнологичное, но и безопасное для жителей и гостей края производство. Для нас важно, что оно импортозамещающее, нужное и стране, и нашему аграрному краю. Мы выращиваем 70 процентов отечественного риса, и вопрос переработки отходов сельхозпроизводства для нас очень актуален. В лучшем случае их используют как удобрение, но чаще просто сжигают. Теперь решение есть — рисовая лузга становится компонентом для диоксида кремния, который раньше был импортным», — сказал Вениамин Кондратьев.
У выпускаемого аморфного материала широкий спектр применения — от микроэлектроники, производства стройматериалов, лакокрасочной продукции до пищевой промышленности. Технологию переработки сельхозотходов для производства диоксида кремния разработали совместно с учеными МГУ им. Ломоносова. Оборудование завода способно выпускать аморфный диоксид кремния чистотой 99,99% — такой продукт не производят сейчас нигде в России. С выходом на проектную мощность объем производства составит 450 тонн диоксида кремния в год.
Соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству диоксида кремния заключили на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Инвестор вложил в строительство завода более 657 млн рублей. Управляющая компания планирует построить в крае еще один завод, где будут выпускать акриловые сополимеры. К реализации этого проекта планируют приступить уже в этом году.
В Северском районе в 2025 году завершилась реализация проекта «Строительство имущественного комплекса и приобретение оборудования с целью запуска импортозамещающей производственной линии стандартных компонентов комплектующих картриджных систем типа “Картридж”». Объем инвестиций — 406,5 млн руб. Период реализации — три года, количество рабочих мест — 6.
В Староминском районе проведена локализация производства компонентов систем среза (жаток) на сумму 40,8 млн руб. Период реализации — три года, количество рабочих мест — 19.
В Армавире построили завод по производству стеклянной посуды из композитного стекла. Объем инвестиций — 798 млн руб. Количество рабочих мест — 70. Как писал «Ъ-Кубань», строительство завода началось в декабре 2022 года.
«Реализация инвестиционных проектов позволяет расширять действующие или создавать новые производства промышленной продукции, не выпускаемой ранее на Кубани, в том числе импортозамещающей и высокотехнологичной»,— отметили в министерстве промышленной политики Краснодарского края.
Топ-5 промышленных инвестпроектов, соглашения по которым подписаны в 2025 году
В министерстве промышленной политики Краснодарского края «Ъ-Кубань» рассказали, что в 2025 году администрация региона подписала соглашения с инвесторами о реализации пяти импортозамещающих проектов в промышленных отраслях.
Так, в Армавире создадут производство тормозных дисков. Объем инвестиций — 300 млн руб. Планируемый период реализации — два года. Количество рабочих мест — 20.
В течение трех лет в Краснодаре планируют построить производство фотоэлектрических преобразователей космического назначения. Объем вложений — 1,9 млрд руб. Количество рабочих мест — 15.
Полный цикл производства компонентов и компьютерных плат, необходимых для выпуска интерактивного оборудования, организуют в кубанской столице. В проект инвестируют 1,1 млрд руб. Период реализации — в течение семи лет. Количество рабочих мест — 50.
В Белореченском районе запустят производство стальной фурнитуры для мебели. Период реализации — два года. Объем инвестиций — 1 млрд руб. Количество рабочих мест — 200.
В Северском районе планируется реализовать проект «Создание производства комплектующих для протезирования» на сумму 1,7 млрд руб., период реализации — в течение 3 лет. Количество рабочих мест — 71.
Кластерное развитие
В министерстве промышленной политики Краснодарского края рассказали, что в 2025 году продолжалось развитие промышленной инфраструктуры —индустриальных парков, промтехнопарков — и производственной кооперации предприятий края в рамках промышленных межрегиональных кластеров.
По данным ведомства, девять индустриальных парков («Краснодар», «Компрессорный», «ВБ Кубань», «Кубань», «Достояние», «Регион 23», «Копанской», «Русская Промышленная Корпорация», «Тимашевск») и два промтехнопарка («АЭТЗ», «ГАЛАНОВО») Краснодарского края включены в реестр Минпромторга России, где уже размещены промышленные производства более 50 резидентов — это свыше трех тыс. рабочих мест.
Кроме того, на федеральном уровне аккредитовано шесть промышленных межрегиональных кластеров, в которые входят кубанские предприятия. Это мебельный кластер Е1 (создан Краснодарским краем), кластер радиоэлектронной промышленности «Бештау» (создан Ростовской областью), кластер в сфере радиоэлектронной промышленности (создан Свердловской областью), кластер производителей упаковки и напитков (создан Московской областью), кластер алюминиевой промышленности (создан Республикой Ингушетия), промышленный кластер производителей добавок для полимеров Рязанской области (создан Рязанской областью).
«Для роста кластерных проектов в этом году наделили соответствующими полномочиями Фонд развития промышленности региона. Сегодня фонд сопровождает проект межрегионального агропромышленного машиностроительного кластера “Юг”, сформированный в крае. В этом объединении участвуют два кубанских предприятия, два — Донецкой Народной Республики, одно — Запорожской области»,— рассказали в министерстве.
В ведомстве отметили, что по количеству промышленных парков и промтехнопарков, участию в кластерных проектах Краснодарский край третий год подряд удерживает первое место в Южном федеральном округе.