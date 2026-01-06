Росеньор стал новым главным тренером «Челси»

Новым главным тренером английского футбольного клуба «Челси» стал тренер французского «Страсбура» Лиам Росеньор. Контракт до 2032 года уже подписан.

«Я чрезвычайно польщен, что удостоен чести стать главным тренером футбольного клуба "Челси". Это клуб с уникальным духом и славной историей», — процитировала пресс-служба нового наставника клуба.

1 января «Челси» отправил в отставку итальянского тренера Энцо Мареску, который возглавлял лондонский клуб с лета 2024 года.