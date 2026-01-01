«Челси» объявил об уходе Энцо Марески
Лондонский футбольный клуб «Челси» отправил в отставку главного тренера Энцо Мареску. В заявлении на сайте ФК подчеркивается, что достижения тренера «останутся важной частью новейшей истории клуба». При этом в последних семи матчах Английской премьер-лиги «Челси» одержал только одну победу, допустил два поражения и четыре ничьих.
Фото: Andrew Boyers / Reuters
Ключевые задачи, включая квалификацию в Лигу чемпионов, еще предстоит решить, отметили в «Челси». Там подчеркнули, что команда и сам господин Мареска считают перемены необходимыми.
«Желаем Энцо успехов в будущем», — добавили в пресс-службе.
Энцо Мареска возглавлял «Челси» с лета 2024 года. Контракт был подписан на пять лет с возможностью продления на год.