«Челси» объявил об уходе Энцо Марески

Лондонский футбольный клуб «Челси» отправил в отставку главного тренера Энцо Мареску. В заявлении на сайте ФК подчеркивается, что достижения тренера «останутся важной частью новейшей истории клуба». При этом в последних семи матчах Английской премьер-лиги «Челси» одержал только одну победу, допустил два поражения и четыре ничьих.

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Ключевые задачи, включая квалификацию в Лигу чемпионов, еще предстоит решить, отметили в «Челси». Там подчеркнули, что команда и сам господин Мареска считают перемены необходимыми.

«Желаем Энцо успехов в будущем», — добавили в пресс-службе.

Энцо Мареска возглавлял «Челси» с лета 2024 года. Контракт был подписан на пять лет с возможностью продления на год.