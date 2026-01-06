Боррель призвал ЕС перестать считать США главным союзником

Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам, экс-заместитель председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что Европа больше не должна рассматривать администрацию президента США Дональда Трампа как надежного партнера. Его слова приводит издание Democrata.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Mohamed Azakir / Reuters Жозеп Боррель

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

По мнению господина Борреля, об изменении ситуации свидетельствуют, в частности, угрозы Вашингтона присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. Он также поставил под сомнение заявления американского лидера о рисках, связанных с ядерными державами Европы (такими, как Франция и Великобритания), если у них появятся правительства, не ориентированные на тесные отношения с Вашингтоном. По его мнению, в Европе «есть много людей, которые не хотят принимать эту реальность», поскольку по-прежнему считают США главным союзником ЕС. «Но это уже не так», — подчеркнул он.

5 декабря 2025 года Белый дом опубликовал обновленную стратегию национальной безопасности США, в которой прямо указал, что европейские государства должны взять на себя большую ответственность за собственную оборону. В документе также отмечаются проблемы Евросоюза, связанные с предполагаемым чрезмерным регулированием, массовой иммиграцией и ограничениями свободы слова.

Отдельно стратегия фиксирует расхождения между Вашингтоном и европейскими партнерами по конфликту на Украине. В тексте говорится о «нереалистичных ожиданиях» части европейских элит, ставке на продолжение боевых действий и попытках подавлять политических оппонентов, что, по мнению США, противоречит базовым демократическим принципам.