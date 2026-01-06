На Кубани задержали мошенницу за хищение средств для погашения кредитов

Полиция Краснодара возбудила уголовное дело в отношении 27-летней жительницы станицы Отрадной, которая обманула четверых местных жителей. Подозреваемая похитила у заказчиков 360 тыс. рублей, пообещав изготовить кухонные гарнитуры и компьютерные столы, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

По официальным данным, злоумышленница находила клиентов через объявления в интернете. Она лично приезжала к пострадавшим, делала необходимые замеры и брала полную предоплату. После получения денег женщина затягивала сроки выполнения работ, ссылаясь на неисправность оборудования.

В отделе полиции задержанная призналась, что не планировала выполнять заказы. По словам фигурантки, похищенные средства она потратила на погашение собственных кредитов.

Анна Гречко