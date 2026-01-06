TF1: Уиткофф и Кушнер впервые примут участие во встрече «коалиции желающих»

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие во встрече «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине, которая состоится сегодня в Париже. Об этом сообщил телеканал TF1.

По его данным, представители США впервые будут очно присутствовать на заседании «коалиции желающих», созданной весной 2025 года по инициативе Франции и Великобритании. Во встрече также примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Елисейский дворец, саммит с участием 35 стран призван продемонстрировать «конвергенцию позиций» Вашингтона, европейских государств и Киева по «операционным способам» предоставления гарантий безопасности Украине в рамках возможного мирного урегулирования с Россией.

31 декабря издание Welt сообщало, что Париж и Лондон обсуждают варианты размещения международного военного контингента на Украине для контроля за перемирием, чему Москва последовательно возражает. В Кремле и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что присутствие западных военнослужащих, включая силы стран НАТО, на украинской территории для России неприемлемо.