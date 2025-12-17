Песков напомнил позицию РФ по размещению европейских войск на Украине

Позиция России по возможному размещению европейских военных контингентов на Украине остается неизменной и широко известной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва последовательно выступает против любых подобных инициатив.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Обновленный подход европейских стран к украинскому урегулированию изложен в совместном заявлении руководителей стран Европы от 15 декабря.

В документе, в частности, указано о возможности формирования «многонациональных сил для Украины под руководством Европы» из стран «коалиции желающих» при поддержке США. Предполагается, что такие силы будут содействовать восстановлению вооруженных сил Украины, а также обеспечивать безопасность ее воздушного пространства и морской акватории, в том числе через проведение операций на территории страны.

