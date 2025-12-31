Welt: Британия и Франция предложили направить на Украину до 15 тыс. миротворцев

Великобритания и Франция подготовили проект размещения на линии фронта в Украине международного военного контингента для контроля за перемирием. Об этом сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на дипломатические источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Согласно плану, в зону конфликта могут быть направлены от 10 до 15 тыс. военнослужащих в первые полгода после заключения мира. Эти силы, как утверждается, будут готовы при необходимости вступить в бой. Размещение возможно по приглашению Киева даже без мандата ООН или Евросоюза.

Идея международных гарантий безопасности для Украины, включая мониторинг линии соприкосновения, ранее обсуждалась в различных вариантов мирного урегулирования конфликта. Советник украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что отправить контингент готовы также Германия и Турция. Российские власти категорически выступают против любых проектов размещения на территории Украины военных из стран НАТО.