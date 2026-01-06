Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Над территорией Крыма и еще 21 регионом России за ночь сбили 129 БПЛА

В ночь на 6 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Среди атакованных регионов — Республика Крым, где была нейтрализован один дрон, сообщает Минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По официальным данным ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской (29), Белгородской (15) и Ярославской (13) областями. Также массированной атаке подверглись Новгородская (10), Смоленская (9), Курская (7) и Пензенская (7) области.

По 6 дронов сбили над Тверской областью и Башкортостаном. По 5 БПЛА перехвачено над Астраханской и Ростовской областями, 4 — над Калужской, по 2 — над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областями. По 1 беспилотнику уничтожено над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями и Республикой Татарстан.

Ранее в ряде регионов были утверждены поправки к законам об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за распространение информации об атаках беспилотников. За публикацию сведений, позволяющих определить местонахождение военных объектов или оценить последствия ЧС, предусмотрены штрафы.

Анна Гречко

