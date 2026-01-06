Путин поручил ЦБ вернуть рост экономики в 2026 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России восстановить темпы экономического роста в 2026 году. Соответствующее поручение содержится в перечне итогов заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года.

«Правительству совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить […] восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 года в диапазоне, соответствующем прогнозу Банка России (4–5%)», — говорится в документе.

Также поставлены задачи по повышению производительности труда, ускорению внедрения перспективных технологий, «обелению» отдельных секторов экономики, изменению структуры импорта и преодолению негативных демографических тенденций. Доклады по исполнению поручений ожидаются до 1 июня 2026 года.

По данным Росстата, рост ВВП России в третьем квартале 2025 года замедлился до 0,6% в годовом выражении после 1,1% во втором. Инфляционные ожидания населения в декабре выросли до 13,7%, следует из опроса «инФОМ».