Инфляционные ожидания населения и предприятий подросли

Оценки инфляционных ожиданий населения в декабре ухудшились, следует из опубликованных 17 декабря данных опроса, проводимого «инФОМ» по заказу Банка России. Показатель ожидаемой на горизонте 12 месяцев инфляции вырос с 13,3% в ноябре до 13,7% в декабре. Оценка текущих темпов роста цен при этом осталась на уровне 14,5% (см. график).

Самый заметный рост ожиданий зафиксирован среди домохозяйств без сбережений — с 13,7% до 14,6%. Наблюдаемая ими инфляция подросла с 15,4% до 15,6%. У домохозяйств со сбережениями ожидания стабилизировались на уровне 12,3% при незначительном росте оценки текущей инфляции — с 12,9% до 13,1%. По всей видимости, рост ожиданий в декабре во многом носит локальный характер и связан с будущим увеличением НДС и утильсбора. Напомним, что отсутствие устойчивого снижения инфляционных ожиданий — фактор, ограничивающий пространство для смягчения ДКП Центробанком.

Параллельно с ростом инфляционных ожиданий населения ухудшились его потребительские настроения. По также опубликованным 17 декабря данным Росстата, индекс потребительской уверенности в четвертом квартале снизился на 2 процентных пункта (п. п.) по сравнению с третьим, до 11%. Сильнее всего ухудшилось восприятие перспектив экономики на ближайший год. Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России в ближайшие 12 месяцев снизился на 4 п. п., до минус 7%. Доля респондентов, ожидающих улучшения ситуации, сократилась за квартал до 21% с 24%, тогда как доля негативных оценок выросла до 30% с 26%.

Скромными остаются и оценки личного материального положения граждан. Здесь доля отрицательных ожиданий — 22%, позитивных — 14%. Индекс благоприятности условий для крупных покупок в четвертом квартале — минус 17% против минус 18% в третьем. Индекс условий для сбережений ухудшился до минус 21% с минус 20%, что указывает на невысокую готовность домохозяйств как к потреблению, так и к накоплению.

Также 17 декабря стали известны данные проводимого Банком России мониторинга предприятий — их ценовые ожидания в этом месяце заметно выросли. В среднем бизнес ждет роста отпускных цен в ближайшие три месяца на 8,5% в годовом выражении против 6,2% месяцем ранее. В розничной торговле ожидаемый рост цен ускорился до 11,8% против 10,4% в ноябре, что близко к уровням начала 2025 года. На этом фоне индикатор бизнес-климата от ЦБ в декабре снизился с 3,4 до 2,7 пункта, отражая некоторое ухудшение оценок как текущей ситуации, так и ожиданий.

Артем Чугунов