В третьем квартале экономика прирастала потреблением

Росстат подтвердил свою предварительную оценку роста ВВП за третий квартал 2025 года на уровне 0,6% против роста на 1,1% в годовом выражении, представив данные о производстве добавленной стоимости. В годовом выражении прирост экономики в третьем квартале обеспечивали все основные секторы, кроме добычи, транспорта, ЖКХ и торговли.

В то же время, по оценке аналитиков телеграм-канала «Твердые цифры», квартал к кварталу с учетом сезонности среди отраслей, тянувших ВВП вверх (всего — чуть выше 0,2% квартал к кварталу), прежде всего были госуправление и обеспечение военной безопасности, соцобеспечение, IT и научно-технологическая деятельность, а среди тех, которые тянули экономику вниз,— чистые налоги, финансы и транспорт.

Хотя статистики еще не публиковали соответствующих данных, с точки зрения использования ВВП рост квартал к кварталу с учетом сезонности, вероятнее всего, обеспечивало лишь потребление. Напомним, по данным Росстата, в третьем квартале 2025 года впервые с 2020 года инвестиции в основной капитал упали в годовом выражении на 3,1% год к году. До этого они росли даже в период острой фазы кризиса 2022 года. По оценке аналитиков Райффайзенбанка, квартальная динамика инвестиций с исключением сезонности сохранилась отрицательной (минус 2%, см. график), а «последовательно отрицательной динамики в течение двух кварталов подряд не наблюдалось уже давно». «Конечно, ситуация в перспективе может поменяться (при добавлении новых точек ряда сезонно сглаженные оценки ретроспективно могут скорректироваться), однако вряд ли это изменит общую картину»,— отмечают экономисты банка. Динамика предложения основных инвесттоваров (материалы для строительства, в том числе и жилищного; занимают в нем около 40%) продолжает ухудшаться; в течение трех кварталов подряд стагнируют и покупки машин и оборудования (это около 27% в общем объеме инвесттоваров).

«Падение инвестиций неудивительно в условиях мягкой посадки, которой предшествовала фаза перегрева экономики. При этом вряд ли оно будет углубляться в течение длительного времени»,— отмечают экономисты Райффайзенбанка, ожидая вероятного развития ситуации по сценарию, близкому к сценарию 2016–2017 годов, когда после падения на 3–4% в 2015 году темпы инвестиций квартал к кварталу с исключением сезонности стабилизировались на слабоположительном уровне, чуть выше 0,5% квартал к кварталу.

Артем Чугунов