ПВО за ночь уничтожила 129 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили 129 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Наибольшее число БПЛА было уничтожено над Брянской, Белгородской, Ярославской и Новгородской областями. Атаки также отражались в других регионах, включая Московский — там сбили 2 беспилотника. В Белгородской области при атаке ВСУ погибли двое мирных жителей. В Твери беспилотник врезался в многоквартирный дом.

Ранее Минобороны сообщало, что с 16:00 до 20:00 мск средства ПВО сбили 42 беспилотника ВСУ над регионами России.

