ПВО за четыре часа уничтожила 42 беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны России с 16:00 до 20:00 мск сбили 42 беспилотника ВСУ самолетного типа над регионами РФ, включая два аппарата, летевших на Москву. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, 16 БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, семь — над Курской, шесть — над Рязанской, пять — над Московским регионом. Еще четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью, два — над Тульской, по одному — над Брянской и Воронежской областями.

Ранее Минобороны сообщало, что в период с 11:00 до 16:00 мск средства ПВО уничтожили 50 БПЛА над Белгородской, Курской и Липецкой областями.