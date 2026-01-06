«Эффективность будет зависеть от согласованной земельной политики»

В Сочи продолжается развитие субтропического садоводства, в том числе за счет закладки новых плодово-ягодных насаждений. В 2026 году на территории курорта планируется создание садов субтропических фруктов и ягод на площади 10 га. В 2025 году объем закладки составил 13,3 га. О том, на каких площадях и в каких хозяйствах будут реализованы эти планы, каковы текущие объемы урожая и какие направления аграрного развития считаются приоритетными, «Ъ-Сочи» рассказал генеральный директор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», председатель общественного движения «Российские субтропики» Андрей Платонов.



«Развитие субтропического и тропического сельского хозяйства в Сочи рассматривается как одно из направлений диверсификации экономики курорта. Благоприятные климатические условия позволяют выращивать чай, цитрусовые, орехоплодные культуры, хурму, инжир, киви и ряд экспериментальных тропических растений. Основной акцент делается на восстановление утраченных площадей и создание новых сельхозпроектов.

В настоящее время в Сочи и прилегающих территориях в обороте находится порядка 1,5–2 тыс. га сельскохозяйственных земель, пригодных для субтропического земледелия. В среднесрочной перспективе — до 2030–2035 годов — рассматривается возможность увеличения используемых площадей до 3 тыс. га за счет рекультивации и вовлечения ранее неиспользуемых участков.

По плановым расчетам, первые промышленные урожаи при закладке новых садов и плантаций формируются через 3–5 лет после начала работ. Так, чайные плантации выходят на стабильный объем сбора на 5–6 год, плодовые и ореховые культуры — на 4–5 год. Ожидаемая урожайность по ряду направлений может составлять до 20–30 центнеров с гектара в зависимости от культуры и агротехнологий.

Целью развития направления является формирование устойчивого аграрного сектора, ориентированного как на внутренний рынок Краснодарского края, так и на туристическое потребление. В долгосрочной перспективе рассматривается задача частичного импортозамещения субтропической продукции и создания локальных брендов, связанных с территорией Сочи.

Ключевыми условиями для реализации этих планов остаются доступ к земельным участкам, снижение инвестиционных рисков и государственная поддержка. Существенное значение имеют субсидии на закладку многолетних насаждений, компенсация затрат на посадочный материал и инфраструктуру, а также льготное кредитование на срок не менее 7–10 лет, соответствующий аграрному инвестиционному циклу.

Дополнительным фактором развития может стать интеграция сельского хозяйства с туристической отраслью. Форматы агротуризма, экскурсионных маршрутов и дегустационных программ позволяют повысить рентабельность проектов и сократить сроки окупаемости.

В целом развитие субтропического сельского хозяйства в Сочи рассматривается как долгосрочный проект. Его эффективность будет зависеть от согласованной земельной политики, стабильных мер поддержки и готовности инвесторов работать в условиях длительного производственного цикла».