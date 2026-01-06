В Новороссийске в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

Вечером 5 января на Сухумском шоссе в Новороссийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes и автоцистерны, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщил заместитель главы города Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

Фото: t.me / Gavrikovzam Фото: t.me / Gavrikovzam

По предварительным данным, около 20:00 водитель микроавтобуса при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автоцистерне, что привело к столкновению. От удара микроавтобус опрокинулся на бок.

Пять пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. На месте аварии работали спасатели, которые помогали медикам при эвакуации пострадавших.

Из-за ДТП на Сухумском шоссе было затруднено движение транспорта. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

