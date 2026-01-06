Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новороссийске

В Новороссийске в результате столкновения микроавтобуса Mercedes с автоцистерной пострадали пять человек, которые были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. О происшествии на Сухумском шоссе вечером в понедельник сообщил в своем Telegram-канале замглавы города Александр Гавриков. Из-за аварии на трассе затруднено движение транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / Gavrikovzam Фото: t.me / Gavrikovzam

По предварительным данным, около 20:00 мск водитель микроавтобуса марки Mercedes при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автоцистерне. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на бок.

Спасатели оперативно прибыли на место и оказывают всю необходимую помощь. Специалисты помогли медикам в транспортировке пострадавших к автомобилям скорой медицинской помощи.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Анна Гречко