Кореновская фабрика мороженого увеличила выработку на 16%

«Фабрика настоящего мороженого» из группы компаний «Ренна» увеличила выработку на 16% и снизила уровень брака на 30%. Фабрика подвела итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

Фото: пресс-служба ГК «Ренна»

В результате внедрения новых технологий выработка увеличилась на 16%, коэффициент технической готовности оборудования вырос на 12,2%, а уровень брака упаковки снизился на 30%. Для достижения результатов специалисты компании совместно с экспертом Регионального центра компетенций провели анализ производства, уточнили стандарты операций и усилили контроль качества на ключевых этапах.

«Мы применили эффективные инструменты бережливого производства на пилотном потоке и получили отличные результаты. Параллельно создали электронную систему учета санитарных книжек, которая охватила другие подразделения и упростила внутренние процессы», — рассказал эксперт Регионального центра компетенций Андрей Мациевский.

Команда переходит к распространению успешных решений на другие линии производства. Следующий этап — оптимизация выпуска мороженого в стаканчиках по 300 г и внедрение автоматической системы контроля запасов на складе.

Алина Зорина