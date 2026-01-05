В «Спартак» можно войти дважды

Испанский специалист Хуан Карлос Карседо стал новым главным тренером «Спартака», заключив контракт с московским клубом до лета 2028 года. Ранее он уже работал с красно-белыми в качестве помощника Унаи Эмери, поэтому имеет определенное представление о российском футболе. Перед переходом в «Спартак» Карседо возглавлял кипрский «Пафос», который сенсационно вывел в основную стадию Лиги чемпионов. Несмотря на то что команда теоретически может пробиться даже в play-off самого престижного клубного турнира, испанец принял приглашение из Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо

После отставки серба Деяна Станковича Хуан Карседо был основным претендентом на пост главного тренера «Спартака», поэтому его назначение не стало откровением. Руководству красно-белых оставалось только окончательно убедить испанца покинуть «Пафос» посреди сезона, отказавшись даже от выступления в Лиге чемпионов, и договориться о компенсации с менеджментом кипрского клуба, который спонсирует российский миллиардер Сергей Ломакин. По неофициальным данным, размер отступных за Карседо составил около €600 тыс. Ну а «Пафос» попробует уже без него зацепиться за play-off Лиги чемпионов. За два тура до финиша общего этапа команда занимает 26-е место и всего на один балл отстает от зоны стыковых матчей.

Вообще, наверное, именно благодаря Лиге чемпионов Карседо обратил на себя внимание «Спартака».

Самостоятельную тренерскую карьеру он начал совсем недавно, вывел «Ибицу» во второй дивизион испанского футбола, потом немного поработал с «Сарагосой» и в июле 2023 года возглавил «Пафос», который сначала привел к победе в Кубке Кипра, а затем и к чемпионскому титулу. Но все это вряд ли произвело бы какое-то впечатление на совет директоров московского клуба, если бы не прорыв Карседо в Лиге чемпионов. Причем «Пафос» не только преодолел три квалификационных раунда, но и на основной стадии со своими весьма скромными ресурсами выглядел вполне достойно, провалившись разве что в матче с «Баварией» (1:5). В шести турах дебютант Лиги чемпионов набрал шесть очков — больше, чем испанские «Атлетик» и «Вильярреал» или немецкий «Айнтрахт» с бельгийским «Брюгге».

Безусловно, в пользу Карседо сыграло и его богатое прошлое в роли ассистента Унаи Эмери, которого можно назвать одним из наиболее ярких специалистов современного футбола. Их сотрудничество началось еще в 2006 году в испанской «Альмерии» и оказалось очень плодотворным. Успешно поработав с «Валенсией», которая трижды подряд заняла третье место в чемпионате Испании вслед за мадридским «Реалом» и «Барселоной», Эмери и Карседо летом 2012 года неожиданно перебрались в «Спартак», где у них, правда, не сложилось. Уже в ноябре последовала отставка, после чего в их совместной карьере были «Севилья» и три победы подряд в Лиге Европы, чемпионство плюс несколько различных французских кубков с «Пари Сен-Жермен» и попытка покорить Английскую премьер-лигу с лондонским «Арсеналом». Как раз после «Арсенала» Эмери и Карседо разошлись. Каждый пошел своей дорогой, при этом Эмери выиграл еще одну Лигу Европы с «Вильярреалом», а в последнее время шумит с «Астон Виллой», которая сейчас делит второе-третье места с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

Конечно, Карседо разделяет футбольные взгляды Эмери и многому у него научился.

Те, кто знают нового тренера «Спартака», считают, что красно-белые сделали правильный выбор и приобрели хорошего специалиста, который способен добиться успеха.

А, например, на сайте клуба в резюме Карседо отмечается, что его стиль отличают «глубокий анализ соперника, интенсивная игра с высоким прессингом и быстрыми переходами в атаку».

Хотя, как всегда, хватает и скептических комментариев по поводу назначения очередного «ноунейма». И действительно, риск в приглашении Карседо, несомненно, присутствует. Трудно сказать, выживет ли он в таком специфическом клубе, как «Спартак», где на тренера оказывается мощнейшее давление, и в такой сложной среде, как Российская премьер-лига (РПЛ), даже несмотря на то, что определенный опыт у него уже есть. Вместе с тем сейчас у 52-летнего испанца будет время пройти полноценные тренировочные сборы с командой, внедрить свои идеи и заложить фундамент на следующий сезон, потому что в нынешнем красно-белые уже едва ли сумеют побороться за медали. По итогам первой части чемпионата России они занимают шестое место с 29 очками и отстают от замыкающего тройку «Локомотива» на восемь баллов. Разве что Карседо пока «попросят» замахнуться на Кубок России, в котором «Спартак» уже дошел до полуфинала «Пути РПЛ».

Контракт с новым тренером рассчитан до лета 2028 года. Кроме того, в его штаб вошли Себастьян Корона, Серхио Кобо и Игнасио Гарсиа, а также продолжат работу Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес. Не исключено, что уже в это зимнее трансферное окно с учетом пожеланий Карседо купят и новых футболистов.

Александр Ильин