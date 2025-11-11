Деян Станкович накрикал отставку

В Российской премьер-лиге (РПЛ) состоялась громкая отставка, которая на самом деле, кажется, могла произойти гораздо раньше. Пост главного тренера «Спартака» покинул Деян Станкович. Футбол, намекающий на возможность бороться за ценные призы, команда при нем показывала лишь на коротком отрезке прошлого, дебютного для серба сезона в отечественном футболе. А сам Станкович успел заработать репутацию удивительно скандального наставника, постоянно влипающего из-за своей несдержанности в неприятные истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исключительная экспрессивность Деяна Станковича, кажется, стала одной из причин его увольнения из «Спартака»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Исключительная экспрессивность Деяна Станковича, кажется, стала одной из причин его увольнения из «Спартака»

Московский «Спартак» во вторник, 11 ноября, сообщил о решении прекратить «по обоюдному согласию» сотрудничество с главным тренером Деяном Станковичем. Исполнять его обязанности будет занимавший должность ассистента Станковича Вадим Романов. Вполне вероятно, именно ему предстоит руководить московским грандом в следующем официальном матче. Он будет сыгран 22 ноября после паузы, отведенной под встречи национальных сборных, в рамках открывающего второй круг чемпионата страны тура, а столкнуться в нем «Спартаку» предстоит с принципиальнейшим противником — ЦСКА.

Вслед за новостью о прощании со Станковичем столичный клуб опубликовал и обращение к болельщикам самого тренера. Он рассказал, что «был горд работать в "Спартаке" от первой до последней секунды», а клуб «навсегда останется в его сердце».

История Деяна Станковича хорошо вписывается в привычный спартаковский тренд. Тренеры в популярной столичной команде практически никогда надолго не задерживаются.

В этом смысле относительным исключением является тренировавший «Спартак» в прошлом десятилетии итальянец Массимо Каррера, с которым восемь лет назад клуб завоевал свое последнее пока золото чемпионата страны. Каррере все-таки удалось проработать на ключевой должности два полных календарных года. Никто из тех, кому доверяли «Спартак» после Карреры,— ни Олег Кононов, ни Доменико Тедеско, ни Руй Витория, ни Паоло Ваноли, ни Гильермо Абаскаль — и до этой скромной отметки не дотянул.

Деяну Станковичу, известному в прошлом сербскому футболисту, выигрывавшему с «Интером» Лигу чемпионов, довелось возглавлять «Спартак» менее полутора лет. Он появился в нем летом 2024 года, сменив испанца Абаскаля. А комментируя его отставку, «Спартак», как чаще всего бывало при увольнениях предшественников серба, сослался на невыразительные результаты команды, отметив, что по итогам первого круга чемпионата страны она идет шестой (отставание от топ-тройки составляет пять очков). В данном случае указание представляется абсолютно естественным.

Футбол, который соответствует амбициям «Спартака», чьи топ-менеджеры всегда настаивают на том, что он должен бороться за чемпионский титул, московская команда при Станковиче показывала лишь по ходу его дебютного в отечественном футболе сезона, и то на коротком отрезке на излете 2024 года. Тогда она действительно выглядела претендентом на золото. Однако после зимнего перерыва спартаковцы сдали. В чемпионате России они в итоге финишировали четвертыми, а в Кубке страны не преодолели последний перед Суперфиналом барьер, уступив в финале «Пути регионов» «Ростову».

В новом сезоне принципиальных изменений в лучшую сторону в спартаковской игре в чемпионате заметить было невозможно. Клубу снова, как и весной, не хватало стабильности.

За 15 туров он выдал всего две мини-серии из двух подряд побед. Но в этих матчах ему противостояли оппоненты явно ниже статусом. При этом, встречаясь с другими безусловными грандами чемпионата — «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом», даже проблемным московским «Динамо», а также составляющей грандам достойную конкуренцию «Балтикой», «Спартак» умудрился не одержать ни единой победы. Львиная доля набранных им очков приходится на игры с аутсайдерами. Причем и с ними спартаковцы, как правило, разбирались со скрипом.

Но, кажется, в судьбе Деяна Станковича, в отличие от ситуаций с прежними тренерами, не менее важную роль, чем спортивные показатели, сыграл иной фактор. По крайней мере в российском футболе было немного клубов, которыми руководили настолько скандальные персоны.

Исключительная экспрессивность Деяна Станковича, не сдерживающего эмоций во время матча, умиляла лишь первое время. В конце концов она стала трансформироваться в неприятные для «Спартака» истории.

Впервые на дисквалификацию Станкович нарвался в концовке минувшего сезона из-за срыва во время матча Кубка России против «Ростова». Серба отстранили на три кубковые игры за оскорбления арбитра Кирилла Левникова.

Во второй раз ЧП было еще более громким. 13 сентября во время матча с «Динамо» Деян Станкович, протестуя против решения судьи Егора Егорова засчитать динамовский гол, выскочил на поле и высказал свою точку зрения рефери в крайне агрессивной манере, как установил Российский футбольный союз (РФС), с использованием нецензурной лексики. Егоров удалил Станковича, а РФС дисквалифицировал его на пять встреч. Играть без главного тренера на скамейке «Спартаку» пришлось целый месяц.

Удивление в связи с особенностями поведения Деяна Станковича высказывали многие его российские коллеги, включая таких опытных, как Станислав Черчесов. Именно выездной матч с клубом Черчесова «Ахматом», сыгранный 9 ноября, оказался последним для Станковича в «Спартаке». Гости в нем с трудом одолели грозненцев — 2:1, но уже после окончания игры серб записал в послужной список очередной инцидент. На сей раз он чрезвычайно резко отреагировал на вопрос корреспондента «Матч ТВ» Адама Ахмадова по поводу выкриков Станковича, адресованных судьям, а затем проигнорировал пресс-конференцию.

Алексей Доспехов