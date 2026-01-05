ХК «Сочи» обыграл «Динамо»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду оказался сильнее московского «Динамо» в матче 39-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:0.

Фото: ХК «Сочи»

Место на последнем рубеже у южан вновь занял вратарь Павел Хомченко. Счет в этом противостоянии открыли «черноморцы» на 14-й минуте, когда Денис Венгрыжановский снабдил передачей Уильяма Биттена. Эта шайба стала девятой для канадского нападающего в нынешнем сезоне.

Во втором периоде матча столичная команда перебросала соперника в створ ворот — 13:9, но это не помогло им сравнять счет. На 52-й минуте канадец Жан-Кристоф Боден точным броском удвоил преимущество хозяев. С задачей забить до конца встречи москвичи не справились. В итоге — победа «Сочи» со счетом 2:0.

После 39 матчей «Сочи» имеет в активе 32 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 7 января на своем льду снова против московского «Динамо». Будущий соперник с 52 баллами идет на четвертом месте в Западной конференции.

Евгений Леонтьев