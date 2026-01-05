Загрузка горного кластера Сочи достигла 73%

Горнолыжные курорты Сочи зафиксировали 73% загрузки отелей и продажу 85 тыс. ски-пассов с начала зимнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Три курорта горного кластера — «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна» — запустили обширную праздничную программу. С момента открытия катания было реализовано около 85 тыс. прогулочных и спортивных ски-пассов.

На курорте «Красная Поляна» ежедневно проводится до двадцати различных мероприятий. Особенностью праздничного сезона стали тематические новогодние вечера в отелях.

«Роза Хутор» празднует зимний сезон и свое 15-летие масштабной семейной программой. Для активного отдыха подготовлено 105 км трасс, из которых открыто 60 км, включая Южный склон. Гости могут посещать концерты в «Роза Холл», а также до конца марта бесплатно посетить культурно-этнографический комплекс «Моя Россия».

На курорте «Газпром Поляна» работает зимняя ярмарка с подарками от местных мастеров и семейными мастер-классами по росписи пряников и изготовлению елочных игрушек. Открылся лыжно-биатлонный стадион «Лаура» с обновленными 12 км трасс. Посетителей обслуживают 19 канатных дорог.

Алина Зорина