Президент Колумбии пообещал «взять в руки оружие» после угроз Трампа

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что готов «взять в руки оружие» в ответ на угрозы со стороны США и похищение венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. Об этом он написал на своей странице в X. Господин Петро подчеркнул, что в сложившейся ситуации считает вооруженную борьбу возможной «ради нации».

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Колумбийский президент также заявил, что не связан с наркоторговлей, что владеет лишь одним домом и что все его доходы были публично раскрыты. Он сообщил об увольнении нескольких офицеров разведки за передачу США ложной информации и напомнил о «крупнейшем в мировой истории изъятии кокаина». По словам Густаво Петро, возможные удары США без точных разведданных приведут к гибели детей, радикализации населения и массовому сопротивлению.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, допустил возможность военных действий против Колумбии и назвал господина Петро «больным человеком».

Обострение риторики последовало после операции США «Абсолютная решимость», проведенной в ночь со 2 на 3 января на территории Венесуэлы. Были атакованы парламент, аэропорты и военные базы, а Николас Мадуро и его супруга были захвачены и доставлены в США. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме и контрабанде оружия. 5 января они должны предстать перед федеральным судом в Нью-Йорке.