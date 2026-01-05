Трамп не исключил военную операцию против Колумбии по примеру Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп обвинил президента Колумбии в производстве кокаина и не исключил, что Соединенные Штаты могут провести в стране военную операцию по примеру Венесуэлы. Об этом Дональд Трамп сказал журналистам на борту своего самолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

«Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он не сможет долго этим заниматься»,— заявил американский президент. Когда журналисты попросили его уточнить, намерен ли он провести в Колумбии военные действия, подобные тем, которые США предприняли в отношении Венесуэлы, Дональд Трамп ответил, что такая операция «звучит неплохо».

3 января США нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу, захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, после чего доставили их в Нью-Йорк. США обвиняют президента Венесуэлы в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, а также в хранении взрывных устройств и оружия. Первое судебное заседание пройдет 5 января, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя окружного суда США Южного округа.